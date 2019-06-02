القضاء العراقي يصدر حكما باعدام فرنسي ثامن

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "احدى المحاكم العراقية اصدرت اليوم، حكما باعدام فرنسي ثامن انتمى الى تنظيم داعش".

واضاف المصدر ان "هناك فرنسي تاسع قيد المحاكمة الان".

يذكر ان القضاء العراقي اصدر في وقت سابق حكما باعدام سبعة فرنسيين انتموا الى تنظيم "داعش"، فيما اعترضت الحكومة الفرنسية على تلك الاحكام، واكدت انها تحاول تخفيف الحكم عنهم.

