واضاف ان "سعر 100 دولار لبرميل النفط لا يمكن أن تتحمله الولايات المتحدة وأوروبا وأصدقاؤهما في اليابان وكوريا الجنوبية"، داعيا الأمريكيين الى "الخروج من الشرق الأوسط".
واكد صفوي "اننا نتابع توقيع اتفاقية عدم الاعتداء مع دول الخليج"، لافتا الى ان "20 ألف جندي في القواعد الأمريكية في قطر والكويت والبحرين يقعون في مرمى الصواريخ الإيرانية".
وتابع "يمكننا استهداف القواعد الأمريكية في الدول المقابلة باستخدام صواريخ بمدى 300 كم"، مشيرا الى ان "ترامب يدرك أنه سيخرج خاسرا من أي حرب يشنها على إيران وستكلفه ثمنا اقتصاديا باهظا".
وبين صفوي "اننا مستعدون للحرب مع أمريكا وقواتنا هي الأقوى عسكريا في المنطقة"، موضحا "اننا لم نكشف عن جميع قدراتنا واستراتيجياتنا العسكرية وسنوجه ضربات مفاجئة للعدو في حال أي عدوان".
وطالب صفوي بـ"عقد تحالف مع بعض دول الخليج".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني: أول رصاصة ستطلق بالخليج سترفع أسعار النفط حتى 100 دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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