إيران: السفن الأمريكية في الخليج في مرمى صواريخنا

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

قال يحيى رحيم صفوي أحد كبار مساعدي علي خامنئي اليوم الأحد إن السفن العسكرية الأمريكية في الخليج تقع في مرمى الصواريخ الإيرانية محذرا من أن أي اشتباك بين البلدين سيرفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن صفوي قوله “أول رصاصة ستطلق في الخليج الفارسي سترفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار. وسيكون هذا فوق طاقة أمريكا وأوروبا وحلفاء أمريكا كاليابان وكوريا الجنوبية”.