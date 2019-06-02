تصدر هاشتاج «انسحاب قطر من قمة مكة» قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس السبت، وذلك بعد فضيحة هروب الوفد القطري من قمة المؤتمر الإسلامي التي انعقدت في الساعات الأولى من صباح أمس في مدينة مكة المكرمة.
وتداول رواد «تويتر» مقاطع فيديو توثق لحظة هروب وفد قطر من القمة الإسلامية الرابعة عشرة، خلال إلقاء عاهل الأردن الملك عبدالله بن الحسين، كلمته.
وكان رجل الأعمال السعودي منذر آل الشيخ مبارك من أبرز المعلقين على هروب قطر من القمة، حيث قال في سلسلة تغريدات إن التفاعل الهائل الذي شهده الهاشتاج «يعكس نظرة العالم لهذا النظام وسقوطه المتكرر بعد الانسحاب الثاني وخلال أشهر قليلة!!».
وأضاف في تغريدة أخرى: «لدي استفسار الآن.. وفد نظام الدوحة جايين بجواز مهمات.. يعني مثل ربع كاس آسيا.. وإلا من سكان قطر جواز أصلي!!».
واعتبر الإعلامي أمجد طه أن تصرف قطر ليس انسحاباً وإنما «هروب بأوامر من تركيا».
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا علق رواد «تويتر» على توثيق لحظة هروب وفد قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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