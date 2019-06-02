كيف وصف رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية شجاعة طهران؟

أكد الدكتور سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، أن الإدانة الواضحة لإيران في قمة مكة المكرمة رسالة دعم ضد مخططات ايران كما انه يحمل رسالة تحذيرية ضد نشاط ايران الاخير والتي رأى أنها تخطت الخط الاحمر في التطاول الاخير في استهداف سفن إماراتية وسعودية في خليج عمان وهو ما جعل ايران على راس الموضوعات في قمة مكة المكرمة.

واوضح في لقاء مع الاعلامي محمد ترك في برنامج – انباء واراء ان المخاوف مشروعة ومستحقة مع زيادة الشهداء المدنيين في جنوب المملكة بسبب سقوط 230 صاروخ من مناطق صعدة واكد انه لولا التحالف العربي لكان الحوثيين قد تمكنوا من اليمن في سابقة تعد الاولى من نوعها في العالم في ان عصابة تسيطر على دولة .

في الوقت نفسه رأى ان التهديد بغلق مضيق هرمز تهديد "شمشوني" لا يقبله احد و شئ خطير لن تسكت عليه الدول لافتا الى ان 40% من النفط العالمي يمر عبر هذا المضيق الملاحي .

ورأى رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية انه رغم ان القلق ضد ايران مبرر الا ان ايران تبالغ في قوتها ولكن في مواجهة القوى الكبيرة هي ” نمر ” من ورق .