صحيفة تُسلط الضوء على حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينجا

قالت صحيفة خليجية، "دفعت حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينجا، جهود الدولة المستمرة في إغاثة اللاجئين الموجودين في مخيمات ببنجلاديش، والتخفيف من معاناة ما يفوق المليون منهم من خلال تأمين متطلبات العيش الكريم واحتياجات النساء والأطفال الغذائية والإيوائية والصحية والتعليمية والتنموية".

وبينت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" أن المجتمع الإماراتي تفاعل مع الحملة على المستويات الرسمية والشعبية التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إذ استطاعت حتى الآن جمع ما يزيد على 65 مليون درهم، ستخصص بشكل رئيس لإقامة مشاريع تتصف بالديمومة، وتوفير مستلزمات الحياة اليومية وخصوصاً التعليم والصحة، فيما لا تزال الحملة مستمرة عبر منافذ التبرع التي توفرها الدولة".

وأشارت إلى أن "هذه الحملة انطلقت من مبادئ الدولة في تعزيز أوجه إغاثة الملهوف والمحتاج في شتى بقاع العالم، علماً بأن الإمارات كانت من الدول السباقة في تقديم المساعدات للاجئي الروهينجا، وتحضر طواقمها بشكل مستمر لتلمس احتياجاتهم في مسعى لعدم تفاقم هذه الأزمة الإنسانية الدولية".

واختتمت:"الحملة تلفت نظر المجتمع الدولي لهذه المأساة الإنسانية التي كانت حاضرة أيضاً في كلمة الإمارات بالقمة الإسلامية في مكة المكرمة، إذ طالبت بضمان وصول المساعدات الإنسانية لمساعدة اللاجئين والنازحين الروهينجا، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الصدد انطلاقاً من وقوفها الدائم جانب القضايا الإنسانية في العالم".