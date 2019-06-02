شكرا لقرائتكم لماذا اعتذر وزير الطاقة خالد الفالح للسعوديين؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، المهندس خالد الفالح، اعتذاره "الشخصي" لسكان المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة نتيجة عطل فني طارئ.

وقال الفالح، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "أعتذر شخصياً لكافة قاطني المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة الغالي علينا، نتيجة عطل فني طارئ".

وتابع: "أؤكد لكم بأنني وزملائي في الوزارة نتابع الجهود الحثيثة لإعادة الخدمة، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ لاتخاذ الإجراءات التي تمكن من مواجهة العوائق التي أدت إلى هذا الانقطاع، كما أفيد بأنه تمت إعادة الكهرباء إلى العديد من المشتركين، وستكتمل إعادته لمن تبقى خلال ساعات قليلة إن شاء الله".

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ولفت إلى أنه يعمل مع الجهات المعنية على الوقوف على ملابسات هذا العطل الفني الطارئ وأسباب تأخر إصلاحه، ومحاسبة المقصرين في ذلك.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إنه تمت إعادة الخدمة إلى ما يقارب 94% من المشتركين الذين تأثروا بانقطاع الكهرباء في المنطقة الجنوبية من المملكة، ونعمل بشكلٍ حثيث على إعادة الخدمة لجميع المشتركين خلال وقتٍ قصير.

وذكرت أنه تم توجيه فريق من المتخصصين في الوزارة لزيارة المناطق المتضررة فوراً، والوقوف على خطة الطوارئ وتقصي أسباب الانقطاع وإعداد خطة متكاملة لمنع تكرارها مستقبلاً.