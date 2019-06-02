بلال عبدالله: اتركوا القضاء والأمن بعيدين عن عبثكم لا تنحروا الوطن

اعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبد الله​ انه "من جديد، اثبتت كل التفاهمات والتسويات الثنائية الطائفية او الداخلية ضمن الطوائف، إنها عاجزة عن صياغة توجه وطني يحمي مصالح لبنان العليا، بل بالعكس، فهي كشفت عقم هذا النظام الطائفي وتغطيته للفساد والمحاصصة و الصفقات".

وتابع عبدالله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا "اقله اتركوا القضاء والأمن بعيدين عن عبثكم، لا تنحروا الوطن".