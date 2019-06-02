الدكاش: بو صعب تدخل بعمل القضاء بملف الحاج غبش وندعو عون للمعالجة

لفت عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش في حديث اذاعي الى أنه "واذا راقبنا المشهد السياسي نرى أن مجمل الافرقاء يختلفون في الآراء مع "التيار الوطني الحر"، داعيا الى "وضع مصلحة الناسمن أولوياتنا"، متسائلا "ماذا يفيد أن نحسم من رواتب الجيش والاساتذة وغيرهم".
وأسف الدكاش أن "يتم التدخل في القضاء"، داعياً الى "المحافظة على استقلالية القضاء"، متوجها الى وزير الدفاع الياس بو صعب بالقول "لا يجب أن يكون هناك تدخل سياسي في القضاء بغض النظر إذا كان يحق لك زيارة المحكمة العسكرية أم لا ".
وأضاف: "الوزير بو صعب اعترف أنه تدخل بالقضاء في موضوع المقدم سوزان الحاج"، داعيا "رئيس الجمهورية ميشال عون الى التدخل في المسألة ومنع التدخلات السياسية".
وشدد على أن "رئيس الحكومة سعد الحريري عبر عن كل اللبنانيين فيالقمة العربية التي عقدت في السعوديةولم يتحدّث عن امور تخطّت سياسة النأي بالنفس".
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