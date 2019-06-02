الدكاش: بو صعب تدخل بعمل القضاء بملف الحاج غبش وندعو عون للمعالجة

لفت عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​شوقي الدكاش​ في حديث اذاعي الى أنه "واذا راقبنا المشهد السياسي نرى أن مجمل الافرقاء يختلفون في الآراء مع "​التيار الوطني الحر​"، داعيا الى "وضع مصلحة الناسمن أولوياتنا"، متسائلا "ماذا يفيد أن نحسم من رواتب ​الجيش​ و​الاساتذة​ وغيرهم".

وأسف الدكاش أن "يتم التدخل في ​القضاء​"، داعياً الى "المحافظة على استقلالية القضاء"، متوجها الى وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ بالقول "لا يجب أن يكون هناك تدخل سياسي في القضاء بغض النظر إذا كان يحق لك زيارة ​المحكمة العسكرية​ أم لا ".

وأضاف: "الوزير بو صعب اعترف أنه تدخل بالقضاء في موضوع المقدم ​سوزان الحاج​"، داعيا "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الى التدخل في المسألة ومنع التدخلات السياسية".

وشدد على أن "رئيس الحكومة سعد الحريري عبر عن كل اللبنانيين فيالقمة العربية التي عقدت في السعوديةولم يتحدّث عن امور تخطّت ​سياسة​ النأي بالنفس".