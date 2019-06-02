الحريري: سمير قصير دافع عن قيم الحرية والديمقراطية والعروبة حتى الشهادة

اشار رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ فص تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "بعد 14 سنة على اغتيال ​سمير قصير​، ما زالت ذكرى استشهاده شاهدا سنويا على ان التقاء قيم الحرية والديمقراطية والعروبة هو من المعاني العميقة للبنان ومن أسباب فرادته في المنطقة، قيم جسدتها ​ثورة الأرز​ ودافع عنها ابطال مثل سمير، حتى الشهادة".

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