طقس الغد قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية طقسا مستقرّا على الحوض الشرقي للمتوسط. الطقس المتوقع في لبنان: الأحد: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ كما يتكون ​الضباب​ على المرتفعات بسبب بقاء الرطوبة مرتفعة . الإثنين: قليل الغيوم يتحول مساء إلى غائم جزئيّاً مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية و الجبلية و دون تعديل في المناطق الداخلية، تنشط الرياح أحياناً. الثلاثاء: غائم اجمالا بسحب متوسطة و مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

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