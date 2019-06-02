رئيس هيئة الأركان الإيرانية: حل أي أزمة في الشرق الأوسط غير ممكن من دون مشاركة إيران

اعتبر رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري إن اتساع قوة إيران الإقليمية وتعزيز عمقها الإستراتيجي جعل حل أي أزمة في الشرق الأوسط غير ممكن من دون مشاركتها.
واعتبر اللواء محمد باقري في بيان بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني التي تحل يوم الثلاثاء المقبل، ان قدرات إيران الدفاعية ونفوذنا الإقليمي نتاج مدرسة الإمام الخميني وتوصيات المرشد الأعلى علي خامنئي، ونحن لن ندخر جهدا في الدفاع عن استقلال وسيادة وأمن إيران في مواجهة الأعداء، واكد اننا لن نتراجع قيد أنملة عن قدراتنا العسكرية والدفاعية.
واشار باقري الى اننا سنحول أي تهديد لإيران إلى فرصة لتعزيز قدراتنا العسكرية والصاروخية وسنقطع يد ورجل أي معتد على إيران.
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