مستشار خامنئي العسكري: جميع سفن القوات الأجنبية بالخليج بمرمى صواريخنا

اعلن المستشار العسكري للمرشد الإيراني اللواء رحيم صفوي ان جميع سفن القوات الأجنبية في ​الخليج​ في مرمى الصواريخ الإيرانية، واشار الى ان أول رصاصة ستطلق في الخليج سترفع أسعار ​النفط​ حتى 100 ​دولار​.

واعتبر صفوي ان سعر 100 دولار لبرميل النفط لا يمكن أن تتحمله ​الولايات المتحدة​ و​أوروبا​ وأصدقاؤهما في ​اليابان​ و​كوريا الجنوبية​، وعليه على الأميركيين الخروج من ​الشرق الأوسط​. اضاف "نتابع توقيع اتفاقية عدم الاعتداء مع دول الخليج"

ولفت صفوي الى ان 20 ألف جندي في القواعد الأميركية في قطر والكويت والبحرين يقعون في مرمى الصواريخ الإيرانية، ويمكننا استهداف القواعد الأميركية في الدول المقابلة باستخدام صواريخ بمدى 300 كم، ورأى ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب يدرك أنه سيخرج خاسرا من أي حرب يشنها على إيران وستكلفه ثمنا اقتصاديا باهظا، وتابع قائلا "مستعدون للحرب مع أميركا وقواتنا هي الأقوى عسكريا في المنطقة".

اضاف "لم نكشف عن جميع قدراتنا واستراتيجياتنا العسكرية وسنوجه ضربات مفاجئة للعدو في حال أي عدوان"، ودعا إلى عقد تحالف مع بعض دول الخليج.