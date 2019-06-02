اعلن المستشار العسكري للمرشد الإيراني اللواء رحيم صفوي ان جميع سفن القوات الأجنبية في الخليج في مرمى الصواريخ الإيرانية، واشار الى ان أول رصاصة ستطلق في الخليج سترفع أسعار النفط حتى 100 دولار.
واعتبر صفوي ان سعر 100 دولار لبرميل النفط لا يمكن أن تتحمله الولايات المتحدة وأوروبا وأصدقاؤهما في اليابان وكوريا الجنوبية، وعليه على الأميركيين الخروج من الشرق الأوسط. اضاف "نتابع توقيع اتفاقية عدم الاعتداء مع دول الخليج"
ولفت صفوي الى ان 20 ألف جندي في القواعد الأميركية في قطر والكويت والبحرين يقعون في مرمى الصواريخ الإيرانية، ويمكننا استهداف القواعد الأميركية في الدول المقابلة باستخدام صواريخ بمدى 300 كم، ورأى ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب يدرك أنه سيخرج خاسرا من أي حرب يشنها على إيران وستكلفه ثمنا اقتصاديا باهظا، وتابع قائلا "مستعدون للحرب مع أميركا وقواتنا هي الأقوى عسكريا في المنطقة".
اضاف "لم نكشف عن جميع قدراتنا واستراتيجياتنا العسكرية وسنوجه ضربات مفاجئة للعدو في حال أي عدوان"، ودعا إلى عقد تحالف مع بعض دول الخليج.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار خامنئي العسكري: جميع سفن القوات الأجنبية بالخليج بمرمى صواريخنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.