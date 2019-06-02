لفت رئيس لجنة ​الأمن​ القومي في ​البرلمان الإيراني​ ​حشمت الله فلاحت بيشة​ في تصريح الى أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب وإدارته يسعون إلى إذلال الشعب الإيراني، وهذا أمر مرفوض"، مشيرا الى أن "العلاقات بين ​أميركا​ وإيران لا تقبل الوساطة والأجواء الحالية غير مهيأة للمفاوضات".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة الامن بالبرلمان الايراني: العلاقات مع اميركا لا تقبل الوساطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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