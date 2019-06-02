القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، فخره بمساهمته في تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين، الليلة الماضية.
وافتتح صلاح باب التسجيل لفريقه من ضربة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة الثانية، ليعوض خروجه من الملعب مصابًا في الشوط الأول من نهائي المسابقة العام الماضي، عندما خسر ليفربول أمام ريال مدريد (1-3).
وقال صلاح في تصريحات لشبكة "بي. تي. سبورت" عقب انتهاء اللقاء "الكل سعيد الآن، أنا مسرور لأنني لعبت النهائي الثاني على التوالي، وخضت 90 دقيقة كاملة أخيرًا، الكل قدم أفضل ما لديه، لا يوجد أداء فردي مميز، الفريق ككل كان لا يصدق".
وجاءت ركلة الجزاء في الدقيقة الأولى من زمن اللقاء، بعد لمسة يد على لاعب توتنهام موسى سيسوكو، ليحتسب الحكم الركلة، وقال صلاح عن ذلك "سنرى تقنية الفيديو الموسم المقبل في البريميير ليغ، لكني سعيد بها الآن".
وتحدث صلاح عن التدرج في مشواره الاحترافي ليصل إلى هذه المرحلة، قائلًا "لقد ضحيت كثيرًا من أجل مسيرتي، القدوم من قريتي والذهاب إلى القاهرة، والتحول إلى اللاعب المصري الذي أنا عليه الآن بهذا المستوى أمر لا يصدق".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح: ضحيت كثيرا لأجل مسيرتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.