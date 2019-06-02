محمد صلاح: ضحيت كثيرا لأجل مسيرتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، فخره بمساهمته في تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين، الليلة الماضية.

وافتتح صلاح باب التسجيل لفريقه من ضربة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة الثانية، ليعوض خروجه من الملعب مصابًا في الشوط الأول من نهائي المسابقة العام الماضي، عندما خسر ليفربول أمام ريال مدريد (1-3).

وقال صلاح في تصريحات لشبكة "بي. تي. سبورت" عقب انتهاء اللقاء "الكل سعيد الآن، أنا مسرور لأنني لعبت النهائي الثاني على التوالي، وخضت 90 دقيقة كاملة أخيرًا، الكل قدم أفضل ما لديه، لا يوجد أداء فردي مميز، الفريق ككل كان لا يصدق".

وجاءت ركلة الجزاء في الدقيقة الأولى من زمن اللقاء، بعد لمسة يد على لاعب توتنهام موسى سيسوكو، ليحتسب الحكم الركلة، وقال صلاح عن ذلك "سنرى تقنية الفيديو الموسم المقبل في البريميير ليغ، لكني سعيد بها الآن".

وتحدث صلاح عن التدرج في مشواره الاحترافي ليصل إلى هذه المرحلة، قائلًا "لقد ضحيت كثيرًا من أجل مسيرتي، القدوم من قريتي والذهاب إلى القاهرة، والتحول إلى اللاعب المصري الذي أنا عليه الآن بهذا المستوى أمر لا يصدق".