إصابتان في جريمتي إطلاق نار برهط واللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان في جريمتي إطلاق نار بمدينتي رهط واللد، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد.
وأفاد الناطق المركز الطبي في منطقة النقب أنه تلقى بلاغا قرابة الساعة 02:17 حول العثور على مصاب (38 عاما) في رهط، وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصاب والذي وصفت جراحه بالمتوسطة جراء تعرضه لإطلاق نار.
وأصيب شاب عربي (34 عاما) بجراح طفيفة بعد تعرضه لإطلاق نار في مدينة اللد، الليلة الماضية. وتم نقل المصاب إلى مستشفى "أساف هروفيه". وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الجريمتين.
يذكر أنه منذ بداية شهر رمضان سجلت العديد من جرائم إطلاق النار والشجارات وجرائم الطعن في المجتمع العربي، منها 7 جرائم قتل في طمرة، وباقة الغربية، والناصرة، والرملة، ودالية الكرمل وعرعرة، وعكا، ما يرفع عدد ضحايا جرائم القتل إلى 26 منذ مطلع العام الجاري 2019.
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