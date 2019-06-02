قوات إسرائيلية ومستوطنين يقتحمون ساحات الأقصى

جدة - عمرو شويل القدس المحتلة - الخليج 365:

وقعت مواجهات في ساحات المسجد الاقصى المبارك، صباح اليوم الأحد، عقب اقتحام المئات من القوات الخاصة وضباط ومخابرات الاحتلال، تزامناً مع تواجد المعتكفين.

وحاصرت قوات الاحتلال الشبان داخل المصلى المقبلي أحد مصليات المسجد الأقصى، وقامت بإلقاء القنابل والأعيرة المطاطية باتجاههم، واعتدت عليهم بالضرب، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية “معاً” اليوم الأحد.

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كما اقتحمت المصلى القبلي، وأغلقت أبوابه وحاصرت المعتكفين بداخله.وخلال ذلك سمحت قوات الاحتلال لمئات المستوطنين باستباحة المسحد، فيما يسمى ذكرى “توحيد القدس” أي احتلال الجزء الشرقي منها.

وانتشرت القوات الخاصة في ساحات المسجد الأقصى، لتأمين سير المستوطنين، وخلال ذلك اعتدت على 5 شبان، وقامت باعتقالهم.

وردد المعتكفون التكبيرات والهتافات، منددين بالاقتحامات في العشر الأواخر من رمضان.

يشار إلى أن 401 مستوطن اقتحموا الأقصى صباح اليوم الأحد. وكانت جماعات الهيكل المزعوم، دعت لتنظيم اقتحامات جماعية ومكثفة خلال اليوم، احتفاء بذكرى ما يسمى “توحيد القدس”.