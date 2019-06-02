الان تتابع اجتماع أمريكي روسي إسرائيلي لـ«لجم» إيران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:
يجتمع في القدس الغربية بعد أيام رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، ونظيراه الروسي نيكولاي باتروشيف، والإسرائيلي مئير بن شبات، في اجتماع هو الأول من نوعه بين ممثلي الدول الثلاث المنخرطة في الملف السوري.
وقالت مصادر دبلوماسية غربية، وفق الشرق الأوسط، أمس السبت، إن مستقبل الوجود الإيراني في سوريا سيكون الملف الرئيسي على جدول الأعمال تحت عنوان عام يتعلق بمناقشة الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن اللقاء حصل بناء على تفاهم بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين، على إعطاء أولوية لضمان أمن إسرائيل ودعم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
ووفق المصادر، فإن الأطراف الثلاثة، ستبحث في خريطة طريق تربط بين تقديم أمريكا وحلفائها حوافز إلى موسكو في سوريا مثل الإعمار والشرعية ورفع العقوبات، مقابل التزام روسي بـ”إجراءات ملموسة” تتعلق بضبط دور إيران والعملية السياسية.
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