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مقتل وإصابة 10 جنود سوريين بقصف اسرائيلي على دمشق والقنيطرة

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جدة - عمرو شويل دمشق- الخليج 365:

أعلن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية في الجيش السوري تصدت لقصف اسرائيلي استهدف بعض المواقع في جنوب غرب دمشق والقنيطرة وأسفر عن مقتل 3 وإصابة 7 جنود بجروح، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد.

وذكر مصدر عسكري في تصريح خاص للوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” أنه في تمام الساعة الثالثة و22 دقيقة من فجر اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي) ظهرت بعض الأهداف الجوية المعادية قادمة من اتجاه الجولان المحتل، وعلى الفور قامت دفاعاتنا الجوية بالتصدي لها والتعامل معها وإسقاط الصواريخ المعادية التي كانت تستهدف مواقعنا في جنوب غرب دمشق.

وأضاف المصدر أنه في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق فجرا جدد العدو الصهيوني عدوانه بإطلاق عدة صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي وقد أسفر العدوان عن ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة سبعة جنود آخرين إضافة إلى بعض الخسائر المادية.

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