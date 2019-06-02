الان تتابع مقتل وإصابة 10 جنود سوريين بقصف اسرائيلي على دمشق والقنيطرة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل دمشق- الخليج 365:
أعلن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية في الجيش السوري تصدت لقصف اسرائيلي استهدف بعض المواقع في جنوب غرب دمشق والقنيطرة وأسفر عن مقتل 3 وإصابة 7 جنود بجروح، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد.
وذكر مصدر عسكري في تصريح خاص للوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” أنه في تمام الساعة الثالثة و22 دقيقة من فجر اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي) ظهرت بعض الأهداف الجوية المعادية قادمة من اتجاه الجولان المحتل، وعلى الفور قامت دفاعاتنا الجوية بالتصدي لها والتعامل معها وإسقاط الصواريخ المعادية التي كانت تستهدف مواقعنا في جنوب غرب دمشق.
وأضاف المصدر أنه في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق فجرا جدد العدو الصهيوني عدوانه بإطلاق عدة صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي وقد أسفر العدوان عن ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة سبعة جنود آخرين إضافة إلى بعض الخسائر المادية.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 10 جنود سوريين بقصف اسرائيلي على دمشق والقنيطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.