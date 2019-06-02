السيسي يشهد اليوم احتفال ليلة القدر ويكرم حفظة القرآن الكريم

كتب أشرف سيد - محمد فوده

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد الاحتفال بليلة القدر الذي تقيمه وزارة الأوقاف، ويكرم الرئيس العشرة الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم والتي تبلغ قيمة جوائزها مليونا و١٠٠ ألف جنيه.

وتحتفل مصر اليوم الأحد بليلة القدر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث يكرم حفظة القرآن الكريم، الفائزين بمسابقة وزارة الأوقاف لعدد من الأجانب والمصريين ويمنحهم جوائز مالية وشهادات تقدير.

وشارك الرئيس السيسي في القمة العربية الطارئة، وكذلك القمة الإسلامية العادية بمكة المكرمة.

وجاءت...