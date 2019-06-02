اشار وزير السياحة أواديس كيدانيان الى إنه يراهن على نجاح الإصلاحات التي نُفذت في مطار بيروت الدولي لعدم تكرار الأخطاء والأزمات التي شهدها المطار.
وأكد كيدانيان لـ"الجريدة" الكويتية، أن "الجواب على كل ما أثير من مشاكل في المطار سيكون ظاهراً غداً خلال افتتاح التوسعة الجديدة، التي تشمل إضافة صالات جديدة كي تستوعب عدداً أكبر من السياح"، مضيفاً: "سنفتتح التوسعة، ورهاني على نجاح ما قمنا به خلال الأشهر الماضية من إصلاحات".
ودعا كيدانيان "الإخوة الخليجيين إلى زيارة لبنان فهو بلدهم الثاني".
كانت هذه تفاصيل خبر كيدانيان: اراهن على نجاح الإصلاحات التي نُفذت بالمطار لعدم تكرار الأخطاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.