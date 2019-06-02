كيدانيان: اراهن على نجاح الإصلاحات التي نُفذت بالمطار لعدم تكرار الأخطاء

اشار وزير السياحة ​أواديس كيدانيان​ الى إنه يراهن على نجاح الإصلاحات التي نُفذت في مطار بيروت الدولي لعدم تكرار الأخطاء والأزمات التي شهدها المطار.

وأكد كيدانيان لـ"الجريدة" الكويتية، أن "الجواب على كل ما أثير من مشاكل في المطار سيكون ظاهراً غداً خلال افتتاح التوسعة الجديدة، التي تشمل إضافة صالات جديدة كي تستوعب عدداً أكبر من السياح"، مضيفاً: "سنفتتح التوسعة، ورهاني على نجاح ما قمنا به خلال الأشهر الماضية من إصلاحات".

ودعا كيدانيان "الإخوة الخليجيين إلى زيارة ​لبنان​ فهو بلدهم الثاني".