الحجار: ما يقوم به التيار الوطني الحر خروج عن قواعد التسوية ولن يمر مرور الكرام

شدّد "​تيار المستقبل​" على لسان النائب ​محمد الحجار​ في حديث لصحيفة "الشرق الاوسط"، أن ما يحصل اليوم هو خروج عن قواعد التسوية وقواعد الاستقرار و"لن يمر مرور الكرام"، فيما يؤكد النائب ​آلان عون​ لـ "الشرق الاوسط" أن ليس من نيّة لديهم للعودة عن التسوية، وهناك دائماً وسائل للحوار والمعالجة.

ورأت مصادر سياسية مطّلعة لـ "الشرق الاوسط"، ألا خطر على التسوية التي سبق لها أن مرّت بهزّات عدة ولا تزال مستمرة منطلقة في ذلك من أن الخلافات التي تحصل الآن هي حول قضايا آنية وليست استراتيجية، مع تأكيدها أن الرئيس ​الحريري​ عبّر في ​قمة مكة​ عن موقف لبنان وأتى منسجما مع ​البيان الوزاري​.

وأكّد الحجار لـ"الشرق الأوسط"، ان إجراء التسوية أدى إلى انتخابات رئاسية وتشكيل ​حكومة​ واستقرار في البلاد لكن يبدو اليوم وأمام كل ما يحصل أن هناك خروجا عن قواعدها وقواعد الاستقرار من قبل ​التيار الوطني الحر​، ونحن لن نسكت عن أي أمر يتناولنا ويتناول قياداتنا، مضيفا، ان "لأن التضحيات لا تعني التنازل عن موقعنا ودورنا خاصة في ظل حملات متتالية من الواضح أنها تستهدف مواقع وشخصيات محسوبة على "المستقبل"، ورغم ذلك يضيف الحجار، لا نزال نؤكد على أن التسوية هي جزء من معادلة الاستقرار لكن إذا أراد التيار إبطالها فعندها أمور كثيرة ستتغيّر".

ورأت مصادر سياسية مطّلعة أن لا خطر على التسوية التي سبق لها أن مرّت بهزّات عدة ولا تزال مستمرة منطلقة في ذلك من أن الخلافات التي تحصل الآن هي حول قضايا آنية وليست استراتيجية، مع تأكيدها أن الرئيس الحريري عبّر في قمة مكة عن موقف لبنان وأتى منسجما مع البيان الوزاري. وهي ما تزال محكومة بتوافق على أسس أهم من كلام من هنا وتعليق من هناك وعلى تجاوز النقاط الخلافية، ولعل أبرزها حزب الله وسوريا، مقلّلة من أهمية موقف نصر الله، مشيرة الى ان "الأهم أن الاتفاق مبني على القضايا الاستراتيجية الكبيرة على غرار ترسيم الحدود، ومبدأ النأي بالنفس الذي عبّر عنه الحريري بشكل واضح في قمة مكة ولا خلاف عليه، وذلك انطلاقاً من أن لبنان دولة عربية ملتزمة بميثاق الجامعة العربية وتدين الاعتداء على أي دولة عربية من أي جهة كانت، والنأي بالنفس متعلق بالخلاف بين دولة عربية وأخرى، وبالتالي لا يمكن أن ينأى لبنان بنفسه عندما يتعلق الأمر بدولة غير عربية على غرار ما يحصل مع إيران الجهة المتّهمة".