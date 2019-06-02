أشارت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ الى أنه "تم توقيف 70 مطلوبا بتاريخ 01/06/2019 بجرائم ​مخدرات​، سرقة، نشل، اطلاق نار"، لافتة الى انه "تم أيضا ضبط 1122 مخالفة سرعة زائدة".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: توقيف 70 مطلوبا أمس بجرائم مختلفة وضبط 1122 مخالفة سرعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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