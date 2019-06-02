النشرة: المعلومات توقف سوريين لتجولهما من دون اوراق ثبوتية

أفاد مراسل النشرة في حاصبيا ان دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، منطقة مرجعيون، أوقفت كلا من السوريين: ح. أ. ش، و أ .خ .أ، على خلفية تجولهما دون اوراق ثبوتية وقيادة الاول دراجة نارية دون اوراق ثبوتية ايضا.
وقد تم تسليمهما الى مخفر قوى الامن في الخيام للتحقيق واجراء المقتضى القانوني.
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