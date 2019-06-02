النشرة: المعلومات توقف سوريين لتجولهما من دون اوراق ثبوتية

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ ان دورية من ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​، منطقة ​مرجعيون​، أوقفت كلا من السوريين: ح. أ. ش، و أ .خ .أ، على خلفية تجولهما دون اوراق ثبوتية وقيادة الاول ​دراجة نارية​ دون اوراق ثبوتية ايضا.

وقد تم تسليمهما الى مخفر قوى الامن في الخيام للتحقيق واجراء المقتضى القانوني.