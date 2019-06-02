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حزب تحيا تونس ينتخب رئيس الوزراء التونسي الشاهد رئيسا له

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لفت حزب تحيا تونس العلماني الذي تأسس هذا العام الى إنه "انتخب رئيس الوزراء ​يوسف الشاهد​ رئيسا له"، مؤكدا "توقعات بتزعمه للحزب قبل أشهر قليلة من ​انتخابات​ برلمانية ورئاسية".

واشارت مصادر سياسية لـ"رويترز" الى إن "الشاهد لا ينوي الاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء بعد انتخابه زعيما لتحيا تونس".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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