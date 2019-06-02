حزب تحيا تونس ينتخب رئيس الوزراء التونسي الشاهد رئيسا له

لفت حزب تحيا تونس العلماني الذي تأسس هذا العام الى إنه "انتخب رئيس الوزراء ​يوسف الشاهد​ رئيسا له"، مؤكدا "توقعات بتزعمه للحزب قبل أشهر قليلة من ​انتخابات​ برلمانية ورئاسية".

واشارت مصادر سياسية لـ"رويترز" الى إن "الشاهد لا ينوي الاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء بعد انتخابه زعيما لتحيا تونس".