حزب تحيا تونس ينتخب رئيس الوزراء التونسي الشاهد رئيسا له

لفت حزب تحيا تونس العلماني الذي تأسس هذا العام الى إنه "انتخب رئيس الوزراء يوسف الشاهد رئيسا له"، مؤكدا "توقعات بتزعمه للحزب قبل أشهر قليلة من انتخابات برلمانية ورئاسية".
واشارت مصادر سياسية لـ"رويترز" الى إن "الشاهد لا ينوي الاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء بعد انتخابه زعيما لتحيا تونس".
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