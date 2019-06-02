إصابة 18 شخصا جراء انفجار سيارتين مفخختين في درنة شرقي ليبيا

لفت مصدر أمني لـ"روسيا اليوم" الى إن "سيارتين مفخختين انفجرتا أمام مقر إحدى سرايا الجيش التابع للمشير خليفة حفتر بمدينة درنة شرقي ​ليبيا​ ما ادى الى اصابة 18 شخصا على الاقل بجروح نقلوا الى مستشفى المدينة".

وأكد المكتب الإعلامي لمستشفى الوحدة في المدينة أن الانفجارين وقع أحدهما بجانب مقر كتيبة سليمان بواللهطي التي شاركت في القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي.

وكان "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر قد أعلن تحرير مدينة درنة من قبضة الإرهابيين في حزيران الماضي بعد معارك عنيفة بالمدينة.