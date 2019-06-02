نتانياهو: لن نتحمل إطلاق النار على أراضينا وسنرد بقوة كبيرة على أي عدوان

اشار رئيس الوزراء ال​اسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ الى انه "أجريت أمس مشاورات أمنية في أعقاب إطلاق القذائف من ​سوريا​ على ​الجولان​"، ولفت في تصريح له الى انه أوعز خلالها للجيش الإسرائيلي بالقيام بعملية حازمة".

واكد نتانياهو ان اسرائيل لن تتحمل إطلاق النار على أراضينا ونرد بقوة كبيرة على أي عدوان يشن ضدنا، هذه هي سياسة متسقة أنتهجها وسنواصل انتهاجها من أجل ضمان آمن إسرائيل.

وأكد الجيش الاسرائيلي الأحد أنه هاجم مواقع عسكرية سورية ردا على إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه جبل الشيخ في الجولان المحتل.