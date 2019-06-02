وزير الدفاع الصيني: لن نتخلى عن خيار القوة لإعادة التوحيد مع تايوان

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سنغافورة: أكد وزير الدفاع الصيني ويي فينغي الأحد أن الصين لن تتخلى عن خيار اللجوء إلى القوة في عملية إعادة التوحيد مع تايوان، مشيرا إلى أن أي سوء تقدير محتمل لحزم الصين سيكون "خطيرا جدا".

وقال الوزير الصيني في منتدى حوار شانغري لا حول الأمن في سنغافورة "سنكافح من أجل عملية إعادة التوحيد السلمي بأقصى حدود من الصدق وأكبر قدر من الجهود، لكننا لن نقطع أي وعد بالتخلي عن استخدام القوة".

وأضاف أن "اي سوء تقدير لتصميم وإرادة الجيش الشعبي للتحرير أمر بالغ الخطورة".

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وصرح وزير الدفاع الصيني أن قمع التظاهرات في ساحة تيان أنمين في بكين في 1989 كان السياسة الصحيحة التي يجب اتباعها.

وقال إن "هذا الحادث كان اضطرابا سياسيا والحكومة المركزية اتخذت إجراءات لوقف هذا الاضطراب وهذا ما كان سياسة صحيحة".

وكان الجيش الصيني أنهى ليل الثالث الى الرابع من حزيران/يونيو 1989، بعنف تظاهرات واضرابات عن الطعام استمرت سبعة أسابيع لطلاب وعمال يطالبون بوضع حد للفساد وبمزيد من الديموقراطية.

وما زالت هذه الحادثة التي لم يعرف العدد الحقيقي لضحاياها موضوعا محرما في الصين.