مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق "مطروح - الإسكندرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - مرسى مطروح- أ ش أ
لقى 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب آخران اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة عند الكيلو 145 على طريق (مطروح / الإسكندرية)، وتم نقل الجثامين والمصابين لمستشفى الضبعة المركزي.
وكان وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور محسن طه عبدالرازق قد تلقى إخطارا من مستشفى الضبعة المركزي بوصول 3 جثث هامدة باسم شعبان السيد تميم (26 سنة، مقيم بسوهاج)، ومحمد رجب محمد عمار (28 سنة، مقيم بالإسكندرية)، وأحمد السيد قاعود (24 سنة، مقيم بالإسكندرية).
كما استقبل ذات المستشفى مصابين اثنين هما شعبان محمد فرغلي على (35 سنة، مقيم بالجيزة)، وأحمد السيد محمدين، (25 سنة، مقيم بسوهاج).
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