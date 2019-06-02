​الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ قادمة من الجولان المحتل

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق (د ب أ)
أعلن مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية في الجيش السوري تصدت لأهداف جوية معادية كانت تستهدف بعض المواقع في جنوب غرب دمشق وتعاملت معها وأسقطتها، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد.
وذكر مصدر عسكري في تصريح خاص للوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" أنه في تمام الساعة الثالثة و22 دقيقة من فجر اليوم الأحد ظهرت بعض الأهداف الجوية المعادية قادمة من اتجاه الجولان المحتل، وعلى الفور قامت دفاعاتنا الجوية بالتصدي لها والتعامل معها وإسقاط الصواريخ المعادية التي كانت تستهدف مواقعنا في جنوب غرب دمشق".
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