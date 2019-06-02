إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان المحتل

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم إطلاق "صاروخين" مساء اليوم السبت من سوريا باتجاه جبل الشيخ في منطقة الجولان المحتل.

وأوضح الجيش في بيان، أن أحد الصواريخ سقط في الأراضي السورية، في حين سقط الآخر قرب مركز للتزلج في جبل الشيخ، من دون أن يسفر عن أي أضرار أو إصابات.

ويمثل الجبل جزءاً من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، والتي تشمل مرتفعات الجولان.

وهاجم الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين موقعاً سورياً بالقرب من بلدة القنيطرة إثر قصف من سورية، ما أسفر عن مقتل جندي من الجيش السوري، وفقاً لمصادر رسمية.

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