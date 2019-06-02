الحرش تروي كواليس المشهد الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي -فيديو 

عرض المسلسل الرمضاني “الماضي لا يموت”، مؤخرا، قصة لشابة قروية، أصبحت أم عازبة، وأنجبت في الغابة، وهو دور جسدته الفنانة فاطمة الزهراء لحرش، في حلقتين، غير أنه مقطع الفيديو الذي يلخص القصة انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح حديث متتبعي المسلسل الذي يحقق نجاحا ملحوظا في الموسم الرمضاني.

فاطمة الزهراء لحرش، الممثلة الشابة التي استطاعت خطف الأضواء رغم ظهورها في حلقتين فقط من “الماضي لا يموت”، كشفت أن لدور “رحمة” حمولة ثقيلة، إذ أنه مليء بالأحاسيس والمشاعر، وهو ما جعلها تقتنع بالدور.

وكشفت لحرش لـ”اليوم24″، أنها ذرفت الدموع أثناء حديث المخرج هشام الجباري معها عن الدور، ووافقت عليه، مشيرة إلى أنه يشبه المشاهد السينمائية، وقد نقلها إلى شاشة التلفاز.

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وأضافت لحرش: “قبل تجسيد الدور، بحث عن معلومات عن الولادة ساعدتني في ذلك، وحتى المشهد الذي أجسد فيه لحظات المخاض والولادة في الغابة، فقد تصببت عرقا بشكل حقيق دون أي مؤثرات.. فعلا أحسست كأنني ألد”.

فاطمة الزهراء لحرش، جسدت دور أم عازية، وحول الموضوع وجهت رسالة إلى الفتياة عبر “اليوم24″، حذرتهن فيها من الوقوع في خطأ الحمل خارج مؤسسة الزواج، مؤكدة أن الشاب الذي يحبها فعلا، سيقصد منزل أهلها للارتباط رسميا، مشيرة إلى أنه وجب القيام بحملات توعية تحسيسية لفائدة فتيات القرى لكي لا يكن عرضة لنفس المشكل .