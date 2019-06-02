قتيل و10 جرحى إثر انفجار عبوة ناسفة بحافلة في كابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، الأحد، مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، إثر انفجار في حافلة تابعة لكلية الفنون التطبيقية بجامعة كابول، في طريق الصومعة.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن سبب الانفجار كان عبارة عن عبوة ناسفة لاصقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.



