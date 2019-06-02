مقتل 5 حوثيين بالجوف.. والتحالف يدك مواقع الانقلابيين بالضالع

قتل 5 عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مواجهات الجيش اليمني بمحافظة الجوف، فيما شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت تجمعات حوثية في الضالع، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية إن معارك عنيفة اندلعت عقب محاولة عناصر من المليشيا الحوثية التقدم باتجاه المجمع الحكومي، في مديرية المتون بالجوف.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من إحباط محاولة التسلل الحوثية وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد مقتل 5 من عناصر الانقلاب وجرح آخرين.

وفي محافظة الضالع، شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على مليشيا الحوثي الانقلابية، غربي المحافظة.



وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن الغارات استهدفت تجمعات لمليشيا الحوثي، في منطقة "حجر"، غربي مدينة الضالع.

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وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير دبابة و3 عربات تابعة لها.

وفي مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة، أحبطت قوات الجيش الوطني هجوما لمليشيا الحوثي الانقلابية، وكبدتها قتلى وجرحى.





وحاولت مجموعة من عناصر المليشيا التقدم صباح اليوم باتجاه مواقع محررة، شمالي مديرية حيس.

وتمكنت قوات الجيش من إجبار المليشيا على التراجع، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

في غضون ذلك رصدت قوات الجيش تحركات لتعزيزات تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة، ضمن خروقات المليشيا للهدنة الإنسانية.