إحالة مسؤولين بمراكز الشباب في المحافظات للتحقيق

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وزير الشباب والرياضة
وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة ضبط سير العمل داخل مراكز الشباب، وتشكيل لجان متابعة من الوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية، وذلك لعمل زيارات مفاجئة وإحالة ونقل المقصرين المتقاعسين عن أداء عملهم وتقديم وتطوير الخدمات لدى المواطنين والاعضاء المترددين على المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية. واستهدفت لجان الرقابة مراكز الشباب الآتية: "محافظة القاهرة المعصرة، زهراء المعادي، محافظة بورسعيد، مركز شباب القابوطي"، محافظة سوهاج مركز شباب روافع القصير".
كما شملت المراقبة: "مراكز شباب محافظة الجيزة نزلة البطران، الصف، شبرامنت، نزلة الأشطر، المنيب، كفر طهرمس، خرطة عاصم، بولاق الدكرور، رابعة العدوية"، وفي محافظة البحر الأحمر "مركز شباب شلاتين، مركز شباب مبارك، مركز شباب الحمراوين، مركز شباب القصير، نادي 6 أكتوبر، نادي الشبان المسلمين".وأحال الوزير جميع
كما شملت المراقبة: "مراكز شباب محافظة الجيزة نزلة البطران، الصف، شبرامنت، نزلة الأشطر، المنيب، كفر طهرمس، خرطة عاصم، بولاق الدكرور، رابعة العدوية"، وفي محافظة البحر الأحمر "مركز شباب شلاتين، مركز شباب مبارك، مركز شباب الحمراوين، مركز شباب القصير، نادي 6 أكتوبر، نادي الشبان المسلمين".
وأحال الوزير جميع المقصرين من مديري مراكز الشباب إلى التحقيق وتغييرهم، كم تم نقل عدد من مديري إدارات الشباب بالمدن التي تقع فيها مراكز الشباب التي عانت من الإهمال والمشكلات إلى أثرت على طبيعة العمل وإيقاف الأنشطة الرياضية في هذه المراكز.
وشدد الوزير، على استمرار العمل داخل مراكز الشباب، وتطوير الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية لتوسيع قاعدة الممارسين لها، وفقا لخطة وزارة الشباب والرياضة التي تستهدف اكتشاف الموهوبين في مراكز الشباب.
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