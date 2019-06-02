شكرا لقرائتكم خبر عن «داعش» يعدم 9.. مختطفو «الكمأ» جثث متفحمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور (بغداد)

عثرت قوة تابعة للواء حرس الحدود الخامس في العراق، أمس (السبت)، على 9 جثث محترقة لمخطوفين كانوا فقدوا في منطقة مطار «ملاشة» خلال رحلة للبحث عن الكمأ. وأعلنت القوات الأمنية العراقية تسليم الجثث إلى ذويهم. وكان مصدر محلي في كربلاء أفاد أمس بوصول 9 من جثامين لجامعي الكمأ إلى الطب العدلي في المحافظة.

ومع بداية موسم جمع الكمأ، سجلت عدة حالات خطف لعراقيين توجهوا إلى صحراء الأنبار من قبل تنظيم «داعش». ووجهت قيادة عمليات الأنبار في وقت سابق بمنع المواطنين من الخروج للصحراء لجمع الكمأ بعد تكرار حوادث الخطف من قبل عناصر داعش.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة النفط العراقية أمس أن موظفي شركة إكسون موبيل الأمريكية الأجانب سيستأنفون اليوم عملهم في حقل القرنة النفطي في البصرة بعد سحبهم منه إثر تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن الموظفين الأجانب في شركة إكسون موبيل البالغ عددهم 83 موظفا ممن تم إجلاؤهم سيعاودون عملهم اليوم. وأضاف أن السلطات اتخذت سلسلة من الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية الموظفين الذين تم سحبهم بعد أن طلبت واشنطن من دبلوماسييها غير الأساسيين مغادرة بغداد والقنصلية في أربيل.