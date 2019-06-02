شكرا لقرائتكم بكين: على واشنطن "تحمل مسؤولية" انتكاسة المفاوضات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الصين، الأحد، أن الحرب التجارية التي تشنها واشنطن لم "تجعل أميركا عظيمة مجدداً" بل ألحقت الضرر بالاقتصاد الأميركي، وذلك غداة زيادة بكين الرسوم الجمركية على سلع أميركية بقيمة مليارات الدولارات.

وجاء في كتاب أبيض للحكومة الصينية أن "التدابير الجمركية (الأميركية) لم تعزز النمو الاقتصادي الأميركي، بل تسببت بدلاً من ذلك في أضرار جسيمة للاقتصاد الأميركي".

كما اعتبرت أنه على واشنطن تحمل "المسؤولية الكاملة" لانتكاسة المفاوضات التجارية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة غيرت مطالبها مراراً.

وأضافت أن الاتهام الذي أطلقته الإدارة الأميركية "بحصول تراجع صيني، لا أساس له على الإطلاق"، لافتة: "لقد أثبتت التجربة التاريخية أن أي محاولة لفرض صفقة من خلال التشويه والتقويض وممارسة أقصى ضغط، لن تؤدي سوى إلى إفساد علاقات التعاون".

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واستأنفت واشنطن وبكين معركة الرسوم بينهما في وقت سابق هذا الشهر بعدما انتهت المحادثات التجارية في الولايات المتحدة بدون اتفاق مع اتهام الجانب الأميركي للمفاوضين الصينيين بالتنصل من التزامات سابقة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، قررت واشنطن إدراج هواوي الصينية على قائمتها السوداء جراء مخاوف أمنية.

وفي 16 أيار/مايو، أدرجت وزارة التجارة الأميركية مجموعة هواوي على ما يسمى "قائمة الكيانات" لأسباب مرتبطة بالأمن القومي، وهو ما يعني منعها من الحصول على المكونات الأميركية الصنع التي تحتاجها لمعداتها. لكنها منحتها لاحقاً مهلة 90 يوماً قبل بدء تطبيق الحظر.

وردت وزارة التجارة الصينية الجمعة بالإعلان أنها ستصدر من جهتها قائمة "كيانات غير موثوق بها" تفسخ عقودها التجارية وتتوقف عن إمداد الشركات الصينية.