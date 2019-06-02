كيف نحب المسيح

يسألنا المسيح كل يوم في حياتنا السؤال نفسه الذي وجهه إلى بطرس: اتحبني؟.

وتختلف اجوبتنا بطبيعة الحال لانه لا يمكننا أن نحب المسيح كما نحب غيره، والسبب انه محبته لنا لا يمكن أن نستوعبها ولم يسبق لاحد ان احبنا بهذا المقدار.

محبة المسيح تكون من خلال محبتنا لبعضنا، وايماننا بكلامه، وتفضيله على سواه.

ولعلها المرة الوحيدة التي يكون لنا فضل كبير اذا أحببنا من يحبنا، إنما بمفهوم ​المحبة​ ​المسيحية​ وليس الإنسانية فقط.