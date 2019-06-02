الزين يفتتح الموسم الصيفي في حارة صيدا: مشروع توسعة الحديقة ينتهي خلال الصيف

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان رئيس بلدية ​حارة صيدا​ ​سميح الزين​ رعى حفل افتتاح الموسم الصيفي في حارة صيدا خلال سحور رمضاني تستضيفه الحديقة العامة للبلدة سنويا، وذلك في حضور نائب رئيس البلدية حسن السيد صالح واعضاء المجلس البلدي، مختار حارة صيدا خليل الزين، مسؤول المنطقة السابعة في ​حركة امل​ رامي حمدان، ومسؤولي الحركة و​حزب الله​ في البلدة حسن كامل صالح وحسين صالح، مدير مركز الشؤون الإجتماعية التابعة ل​وزارة الشؤون الاجتماعية​ الدكتور ​محمد سعد​ وعدد من فعاليات البلدة وحشد من الاهالي رواد الحديقة.

واعلن رئيس البلدية في كلمة الافتتاح "ان البلدية تسعى لتأمين الارضية المناسبة لأهالي البلدة ليتمكنوا من الاستفادة مما تتيحه الحديقة من متنفس لهم ولأطفالهم ومكان للتلاقي والقيام بالنشاطات والفعاليات الاجتماعية والترفيهية ذات الصلة".

وقال: "كما تعرفون فقد اطلقت البلدية في الرابع من شباط المنصرم مشروع توسعة الحديقة العامة للبلدة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومركز الخدمات الانمائية التابع لها في البلدة ومؤسسة تشزفي الايطالية ومكتب التعاون الايطالي بهدف خلق دينامية مجتمعية وتشغيلية لابناء البلدة و​النازحين السوريين​ ومن المتوقع ان تنتهي اعمال التوسعة خلال الصيف الحالي وستكون الحديقة جاهزة لاستيعاب مزيد من الرواد".

وختم بان البلدية تسعى جاهدة ضمن امكانياتها المتاحة لتامين حد مقبول من العمل التنموي يساعد على نهضة البلدة.