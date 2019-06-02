كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشهاد 3 جنود سوريين وإصابة 7 آخرين في غارات إسرائيلية على دمشق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر عسكرى أن الدفاعات الجوية فى الجيش العربى السورى تصدت لأهداف جوية معادية كانت تستهدف بعض المواقع فى جنوب غرب دمشق وتعاملت معها وأسقطتها.

وذكر مصدر عسكرى فى تصريح لوكالة الأنباء السورية أنه ” فى تمام الساعة الثالثة و22 دقيقة من فجر اليوم ظهرت بعض الأهداف الجوية المعادية قادمة من اتجاه الجولان المحتل، وعلى الفور قامت دفاعاتنا الجوية بالتصدى لها والتعامل معها وإسقاط الصواريخ المعادية التى كانت تستهدف مواقعنا فى جنوب غرب دمشق”.

كما أوضح أنه فى تمام الساعة 4:10 فجرا جدد العدو الصهيونى عدوانه بإطلاق عدة صواربخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي، وقد أسفر العدوان عن ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة سبعة جنود آخرين بجراح إضافة عن بعض الخسائر المادية