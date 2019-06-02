كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. حالات إغماء بين المواطنين في لندن بسبب الموجة الحارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب ارتفاع درجات الحرارة فى العاصمة البريطانية لندن، بشكل كبير فى وجود حالات من الإغماء بين المواطنين، كما دفع عشرات المواطنين إلى الخروج إلى الشوارع والحدائق.

يذكر أن بريطانيا شهدت ارتفاعا حادًا لدرجات الحرارة ترواح 25 و 29 درجة مئوية هذا العام ،مقارنة بالأعوام السابقة ،ويقول خبراء الأرصاد إن سبب موجة الحرهو هبوب رياح حارة من أفريقيا، وستكون هذه الرياح الأفريقية أكبر عامل فى تغير الطقس ،وأوضحوا أن سبب هبوب الرياح الأفريقية هو تكون منطقة ضغط جوى مرتفع جنوبى بريطانيا.