كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كوريا الجنوبية" تسلم باريس شارة تعريفية لجندى فرنسي قُتل في حرب "1950-1953" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلم وزير الدفاع الكورى الجنوبى اليوم السبت نظيره الفرنسى شارة تعريفية تخص جندى فرنسى شارك فى الحرب الكورية التى دارت رحاها بين عامى 1950 و 1953.

ونسبت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية فى نشرتها باللغة الانجليزية إلى مكتب الوزير الكورى الجنوبى قوله إن الجيش الكورى كان قد عثر أواخر الشهر الماضى على شارة تعريفية معدنية تخص جندى فرنسى لدى إزالة الألغام فى منطقة معركة سابقة داخل المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين.

وسلم الوزير جيونج كيونج دو نظيره الفرنسى فى سنغافورة يوم السبت الشارة التعريفية التى تخص الجندي"إيف مواليك" الذى عمل مُسعفًا ضمن قوات الأمم المتحدة فى الحرب الكورية.

وقتل الجندى فى 6 أكتوبر 1952 خلال المعركة فى المنطقة قبل أن يُنقل جثمانه إلى وطنه ليوارى الثرى.