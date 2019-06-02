كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يحث لندن على الانسحاب من المحادثات مع الاتحاد الأوروبى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه يجب على بريطانيا رفض دفع ميزانية انفصالها عن الاتحاد الأوروبى والتى تبلغ 39 مليار دولار والانسحاب من محادثات الخروج من الاتحاد إذا لم تعط بروكسل بريطانيا ما تريده.

وأضاف ترامب فى مقابلة مع صحيفة صنداى تايمز قبل زيارة الدولة التى يقوم بها لبريطانيا ابتداء من يوم الاثنين إنه يجب على زعيم بريطانيا المقبل إرسال نايجل فاراج المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لإجراء المحادثات مع الاتحاد.