الصين: مستعدون لمواجهة واشنطن تجاريا والحرب بين البلدين كارثة

قال وزير الدفاع الصيني الجنرال وي فنغ خه، الأحد، إن الصين مستعدة لمواجهة واشنطن في مجال التجارة، لكنها ستبقي باب الحوار مفتوحا.

وأضاف الوزير الصيني في منتدى "حوار شانجريلا" المنعقد في سنغافورة، والذي يجمع وزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين من مختلف أنحاء العالم "إذا أرادت الولايات المتحدة الحوار سنبقي الباب مفتوحا، وإذا أرادت المواجهة نحن جاهزون".

انتقد وزير الدفاع الصيني الولايات المتحدة، لدعمها استقلال تايوان والعمليات البحرية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، مؤكدا أن "الصدام أو الحرب بين البلدين ستكون كارثة".

وتابع "الصين ستقاتل حتى النهاية كل من يحاول فصلها عن تايوان"، التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها، وسيتم استرداها بالقوة إذا لزم الأمر".

وأشار وزير الدفاع الصيني، إلى أنّ "الحرب التجاريّة لا تجعل أمريكا عظيمةً مجدداً."

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وأكد أنّ "هواوي ليست شركة عسكريّة".

ويركّز هذا المنتدى على مسائل الأمن، إلا أنه يجري على وقع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والمنافسة في مجال التكنولوجيا الفائقة.



وقال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان في وقت سابق في المنتدى نفسه "الصين يمكنها ويجب عليها أن تُقيم علاقات تعاون مع بقية (دول) المنطقة".

وأضاف "لكنّ السلوك الذي يُقوّض سيادة الدول الأخرى ويزرع عدم الثقة بنوايا الصين يجب أن يتوقّف".

وتأخذ الولايات المتحدة على الصين إكساب بعض الجزر الصغيرة في بحر الصين الجنوبي صبغة عسكرية، وإصرارها على أحقيتها بالمنطقة كاملة، ورفضها مطالبات تايوان وسلطنة بروناي وماليزيا والفلبين وفيتنام الجزئية بها.

ووضع النزاع الصيني-الأمريكي الكثير من الدول الآسيوية في موقف حرج، إذ تتمتع بعلاقات عسكرية وثيقة مع واشنطن لكنها تحافظ على علاقات تجارية قوية مع بكين.