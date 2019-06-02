إصابة 18 في تفجيرين بمدينة درنة الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت مصادر من داخل مدينة درنة وقوع انفجارين مزدوجين عن طريق سيارتين مفخختين بالقرب من جزيرة عزوز مقابل مدرسة الضياء بالمدينة.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشفى الوحدة في درنة أن الانفجارين لم يسببا خسائر في الأرواح، في حين أصيب 18 شخصا في حالات حرجة، بينهم 7 من العسكريين تم نقلهم إلى المستشفى منذ قليل.

وكشفت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن الانفجارين وقع أحدهما بجانب مقر كتيبة سليمان بواللهطي، التي شاركت في القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي 20 أكتوبر/تشرين الأول 2018.



Advertisements

ونوهت المصادر إلى أن الهجوم الآخر عبارة عن سيارة مفخخة بالقرب من نادي دارنس بمدينة درنة.

يذكر أن الجيش الليبي أعلن تسليم الإرهابي هشام عشماوي المطلوب الأول في مصر ومرافقه بهاء علي أبوالمعاطي 28 مايو/أيار الماضي.



وكان الجيش أعلن تطهير مدينة درنة في يونيو/حزيران 2018 بعد عملية استمرت 42 يوما لتحرير المدينة، التي ظلت أسيرة التنظيمات الإرهابية الموالية للقاعدة منذ عام 2011.