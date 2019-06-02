القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت مصادر من داخل مدينة درنة وقوع انفجارين مزدوجين عن طريق سيارتين مفخختين بالقرب من جزيرة عزوز مقابل مدرسة الضياء بالمدينة.
وذكر المكتب الإعلامي لمستشفى الوحدة في درنة أن الانفجارين لم يسببا خسائر في الأرواح، في حين أصيب 18 شخصا في حالات حرجة، بينهم 7 من العسكريين تم نقلهم إلى المستشفى منذ قليل.
وكشفت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن الانفجارين وقع أحدهما بجانب مقر كتيبة سليمان بواللهطي، التي شاركت في القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي 20 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
ونوهت المصادر إلى أن الهجوم الآخر عبارة عن سيارة مفخخة بالقرب من نادي دارنس بمدينة درنة.
يذكر أن الجيش الليبي أعلن تسليم الإرهابي هشام عشماوي المطلوب الأول في مصر ومرافقه بهاء علي أبوالمعاطي 28 مايو/أيار الماضي.
وكان الجيش أعلن تطهير مدينة درنة في يونيو/حزيران 2018 بعد عملية استمرت 42 يوما لتحرير المدينة، التي ظلت أسيرة التنظيمات الإرهابية الموالية للقاعدة منذ عام 2011.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 18 في تفجيرين بمدينة درنة الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.