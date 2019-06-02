شكرا لقرائتكم إعلام دمشق: مقتل 3 جنود وجرح 7 في قصف صاروخي إسرائيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) التابعة للنظام السوري أن إسرائيل نفذت قصفا صاروخيا على ريف القنيطرة الشرقي ما أسفر عن مقتل 3 جنود وجرح 7 آخرين، فجر الأحد.

وقالت الوكالة في وقت سابق إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في ريف دمشق الجنوبي، وإن القصف استمر لفترة، في ظل تصدي الدفاعات الجوية لمصادره.

وذكرت تقارير إعلامية أخرى أن الطيران الاسرائيلي استهدف عدة مواقع عسكرية في محيط دمشق.

وأفاد رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن الغارات استهدفت تمركزات ومستودعات لحزب الله وإيران في جنوب دمشق.

وقبيل الغارات المذكورة، قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء السبت إن صاروخين اطلقا باتجاه مرتفعات الجولان التي تحتلها

إسرائيل ولم يتسببا في سقوط جرحى.

وذكرت المتحدثة أن التفاصيل لا تزال قيد البحث، مشيرة إلى أن الجهة المسؤولة عن إطلاق الصاروخين لم تعرف بعد.

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وفي 17 مايو/أيار، أعلنت وكالة"سانا"، أن الدفاعات الجوية استهدفت "أجساماً مضيئة" قادمة من اتجاه القنيطرة ومصدرها إسرائيل وأسقطت عدداً منها.

وفي حينها، قال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، إن إسرائيل قصفت أهدافا حول دمشق بعدة صواريخ، وخاصة في منطقة الكسوة، حيث تتواجد مستودعات أسلحة تابعة للقوات الإيرانية وحزب الله، تعرضا مرارا لهجمات إسرائيلية.

وفي 13 نيسان/أبريل، تصدّت الدفاعات الجوّية السورية لقصف جوّي إسرائيلي استهدف منطقة مصياف في محافظة حماة بوسط سوريا وأسقطت صواريخ عدّة،

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفةً مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني.

واستهدف قصف إسرائيلي في الآونة الأخيرة مدينة حلب، إذ أعلنت سوريا في نهاية آذار/مارس عن تصدّي دفاعاتها الجوّية لـ"عدوان" إسرائيلي استهدف شمال شرقي المدينة. والقصف الذي طالَ وفق المرصد مستودعات ذخيرة تابعة لمقاتلين إيرانيّين، أسفر عن مقتل 7 مقاتلين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في 21 كانون الثاني/يناير توجيه ضربات طالت مخازن ومراكز استخبارات وتدريب قال إنّها تابعة لفيلق القدس الإيراني، إضافةً إلى مخازن ذخيرة وموقع في مطار دمشق الدولي. وتسبّبت الضربات بحسب المرصد بمقتل 21 شخصاً بينهم عناصر من القوّات الإيرانية ومقاتلون مرتبطون بها.

وتُكرّر إسرائيل أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطوّرة إلى حزب الله.