شكرا لقرائتكم انفجار مفخختين أمام مقر الجيش الليبي في درنة وسقوط جرحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت مصادر طبية انفجار سيارتين مفخختين أمام مقر للجيش الليبي في درنة ما أسفر عن إصابة 18 شخصا على الأقل، فجر الأحد.
وشن الجيش الوطني الليبي في 4 أبريل/نيسان حملة عسكرية لتطهير العاصمة الليبية طرابلس من الميليشيات والعناصر الإرهابية.
وتسيطر حكومة الوفاق، التي تحظى بإجماع دولي، على العاصمة طرابلس، ويترأس الحكومة فائز السراج.
وتدور معارك عنيفة بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق في جنوب طرابلس ومناطق أخرى في محيط العاصمة.
واعلن الجيش الوطني عن تحقيق تقدم في محاولات اختراق دفاعات العاصمة، لكن قوات حكومة الوفاق تمكنت من صد الهجوم وإيقاف تقدم قواته.
وتسببت المعارك في سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية.
وأدت المعارك إلى نزوح أكثر من 75 ألف شخص من مناطق الاشتباكات، وفق ما كشف عنه غسان سلامة، المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا.
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