سماع دوي انفجارات جنوب العاصمة السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق (د ب أ) هزت عدة انفجارات مناطق بجنوب العاصمة السورية دمشق فجر اليوم الأحد. وقال سكان يعيشون غرب العاصمة لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) إن عدة صواريخ سقطت جنوب العاصمة دمشق وقد شوهدت ألسنة النيران تتصاعد من المنطقة التي تعرضت للقصف، والتي ربما تكون قريبة من منطقة الكسوة ومطار دمشق الدولي. وأضاف السكان أن"المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري أطلقت عدة صواريخ باتجاه مناطق غرب دمشق".

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