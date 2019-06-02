السيطرة على حريق اندلع بمخزن كرتون في قليوب

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين: سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، علي حريق شب بمخزن كرتون على مساحة 400 متر ببلدة ميت نما التابعة لدائرة قسم قليوب، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق. تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمخزن كرتون ملك "سيد .م.ا" ببلدة ميت نما التابعة لمدينة قليوب. وانتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين أن الحريق شب بالمخزن المقام علي مساحة 400 متر. وجرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وجرت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

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