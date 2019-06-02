محاكمة 6 سودانيين متهمين بقتل صديقهم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تنظر الدائرة 9 جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة 6 أشخاص يحملون الجنسية السودانية بتهمة قتل صديقهم.

من المقرر أن تنظر المحاكمة برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني وعضوية المستشارين علي أحمد صقر وأيمن عبدالرازق.

كشف قرار الإحالة قيام المتهمين "صابر أ."، و"مؤنس أ." عامل، و"روبين ت."، و"عبدالسلام ج."، و" أستيفا د." هارب، باستدراج المجني عليه "عمار ا ح." من مسكنه إلى مصنع الطوب الرملي بمدينة نصر وقاموا بالتعدي عليه بالضرب بـ"سكين وشومة" ما أفضى إلى موته.

ودلت تحريات النقيب بقسم مدينة نصر مازن جمال الدين محمد، على قيام المجني عليه بالاشتراك مع المتهم الثالث والرابع بسرقه مسكن المتهم الثاني وفور علمه قام بإحضار باقي المتهمين وآخرين مجهولين وتوجهوا لمسكن المجني عليه لتأديبه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.